В Германии вступил в силу масочный режим, но с правилами все сложно

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Начиная с сегодняшнего дня, 27 апреля, почти везде в ФРГ маски являются обязательными для посещения магазинов и в общественном транспорте. За нарушение в некоторых землях будет наложен штраф – от 25 евро в Мекленбург-Передней Померании до 150 евро в Баварии, пишет berlinspectator.com.

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Большинство федеральных земель внедряют режим с 27 апреля. Только на севере, в Шлезвиг-Гольштейне, обязательное ношение масок вступает в силу 29 апреля, и штрафов там не будет.

"Но Германия не была бы Германией, если бы все не было запутано", - с иронией отмечает столичный немецкий ресурс.

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В магазинах Берлина маски рекомендованы, но обязательны в общественном транспорте. В столице, Бремене, Нижней Саксонии, Бранденбурге и некоторых других землях штрафовать не будут. В части регионов владельцы бизнеса, которые позволяют клиентам входить без масок, заплатят от 10 до 5000 евро штрафа. В других, как в Мекленбург-Передней Померании, никаких штрафов для них не предусмотрено.

К СЛОВУ. Вопрос ношения масок - один из самых запутанных с начала пандемии. Сначала ни ВОЗ, ни власти большинства стран не рекомендовали маски для не медиков: они не очень помогают человеку не заразиться. Маска в первую очередь защищает окружающих от потенциально зараженных микрокапелек слюны и частичек в аэрозоле от дыхания, которые выделяет тот, кто ее носит. Позднее во многих странах пришли к выводу, что ношение масок все же дает эпидемиологический эффект, если их надеть на всех.

"В Берлине не без сюрприза, - пишет ресурс. - Там намерены распределить 90 000 масок среди 3,7 млн жителей. Но вместо того, чтобы раздавать каждому по 0,02 маски, они предоставляют по одной определенным людям. Эти маски из ткани и их можно стирать".

На 27 апреля в ФРГ зарегистрировано около 6000 смертей от COVID-19 из 158 000 подтвержденных случаев заболевания.

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