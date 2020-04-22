Коронавирус. В Германии готовы к испытаниям вакцины на людях

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В Германии готовы к проведению первых клинических испытаний вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода.

21 апреля институт Пауля Эрлиха объявил, что выдал первое разрешение на тестирование вакцины на людях. Речь идет о вакцине, разработанной немецкой биотехнологической компанией Biontech и американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

Отмечается, что на первой стадии испытания будут проведены на 200 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, а на второй стадии к испытаниям приобщат людей, которые имеют более высокий риск заболеть.

О том, когда именно начнутся испытания, пока не сообщают. Но Biontech заявил, что это будет скоро, раньше, чем ожидалось.

При этом в институте Пауля Эрлиха предупредили, что вряд ли вакцина станет общедоступной в 2020 году.

3 апреля сообщалось, что первые доклинические испытания американской вакцины от коронавируса показали, что она подстегивает иммунитет подопытных мышей вырабатывать антитела к патогену и успешно нейтрализует его частицы.

14 апреля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила , что вакцина от коронавируса вряд ли появится раньше, чем через 12 месяцев.

Вчера стало известно, что Великобритания выделяет более 40 миллионов фунтов стерлингов двум британским проектам по разработке вакцины от коронавируса. Начат набор 500 добровольцев для испытаний препаратов.

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