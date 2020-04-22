Коронавирус. В Германии готовы к испытаниям вакцины на людях

В Германии готовы к проведению первых клинических испытаний вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода.
21 апреля институт Пауля Эрлиха объявил, что выдал первое разрешение на тестирование вакцины на людях. Речь идет о вакцине, разработанной немецкой биотехнологической компанией Biontech и американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
Отмечается, что на первой стадии испытания будут проведены на 200 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, а на второй стадии к испытаниям приобщат людей, которые имеют более высокий риск заболеть.
О том, когда именно начнутся испытания, пока не сообщают. Но Biontech заявил, что это будет скоро, раньше, чем ожидалось.
При этом в институте Пауля Эрлиха предупредили, что вряд ли вакцина станет общедоступной в 2020 году.
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