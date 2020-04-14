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Вакцина от коронавируса вряд ли появится в течение года — пресс-секретарь ВОЗ

Вакцина от коронавируса вряд ли появится в течение года — пресс-секретарь ВОЗ - Фото
Всемирная организация здравоохранения (логотип с официального сайта ВОЗ)
14.04.2020, 20:52

Во Всемирной организации здравоохранения сделали неутешительный прогноз о разработке вакцины против коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцина от коронавируса вряд ли появится раньше, чем через 12 месяцев. Об этом пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала сегодня на брифинге, сообщает Independent.

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"Мы действительно не должны ожидать, что вакцина появится в течение 12 месяцев или дольше", - сказала она.

Слова Харрис подтверждает агентство Reuters.

Она также сказала, что ВОЗ выпустит руководство для государств-членов, в котором будут перечислены шесть шагов, которые необходимы для начала ослабления каких-либо ограничений.

  • Вчера спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезнет, пока не изобретут вакцину.
  • В мире сейчас разрабатывается 70 вакцин против нового коронавируса, а три препарата уже проходят испытания на людях.

Вадим Ребрина
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