Вакцина от коронавируса вряд ли появится в течение года — пресс-секретарь ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (логотип с официального сайта ВОЗ)

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцина от коронавируса вряд ли появится раньше, чем через 12 месяцев. Об этом пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала сегодня на брифинге, сообщает Independent.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы действительно не должны ожидать, что вакцина появится в течение 12 месяцев или дольше", - сказала она.

Слова Харрис подтверждает агентство Reuters.

Она также сказала, что ВОЗ выпустит руководство для государств-членов, в котором будут перечислены шесть шагов, которые необходимы для начала ослабления каких-либо ограничений.

Вчера спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил , что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезнет, пока не изобретут вакцину.

В мире сейчас разрабатывается 70 вакцин против нового коронавируса, а три препарата уже проходят испытания на людях.