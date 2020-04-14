Вакцина от коронавируса вряд ли появится в течение года — пресс-секретарь ВОЗ

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцина от коронавируса вряд ли появится раньше, чем через 12 месяцев. Об этом пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала сегодня на брифинге, сообщает Independent.
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"Мы действительно не должны ожидать, что вакцина появится в течение 12 месяцев или дольше", - сказала она.
Слова Харрис подтверждает агентство Reuters.
Она также сказала, что ВОЗ выпустит руководство для государств-членов, в котором будут перечислены шесть шагов, которые необходимы для начала ослабления каких-либо ограничений.