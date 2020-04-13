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Вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины - ВОЗ

Вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины - ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/EPA
13.04.2020, 06:33

В ВОЗ подчеркнули, что странам нужно разработать защитный механизм, который дал был возможность оперативно реагировать на новые случаи пандемии

Коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезнет, пока не изобретут вакцину. Об этом заявил спецпредставитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, сообщает NBC-news.

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"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - отметил он.

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По его словам, до этого времени COVID-19 будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

Набарро считает, что странам необходимо разработать защитный механизм, который дал был возможность реагировать на новые случаи пандемии мгновенно, оперативно организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.

  • 3 апреля в США сообщили об успешных первых результатах испытаний вакцины против коронавируса.
  • 10 апреля директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреису заявил, что в некоторых европейских странах наблюдается замедление распространения коронавируса.

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Арина Толина
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