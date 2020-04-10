Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

В некоторых европейских странах наблюдается замедление распространения коронавируса. Об этом сказал директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, "долгожданное замедление" эпидемии происходит в Италии, Германии, Испании и Франции, но в то же время зафиксировано "тревожное ускорение" распространения коронавируса в 16-ти странах Африки.

В связи с этим Гебреисус предупредил страны о том, что следует проявлять осторожность в отношении отмены карантинных ограничений, поскольку это может привести к усилению пандемии.

Кроме того в ВОЗ выразили беспокойство из-за большого количества инфицированных среди медиков.

"В некоторых странах сообщается о заражении до 10 процентов работников здравоохранения, это тревожная тенденция", - сказал Гебреисус.

По состоянию на 20:00 10 апреля в мире зафиксировано 1 666 707 случаев заражения коронавирусом, 100 437 человек умерли, 369 956 – выздоровели.