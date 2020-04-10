Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ

В некоторых европейских странах наблюдается замедление распространения коронавируса. Об этом сказал директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.
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По его словам, "долгожданное замедление" эпидемии происходит в Италии, Германии, Испании и Франции, но в то же время зафиксировано "тревожное ускорение" распространения коронавируса в 16-ти странах Африки.
В связи с этим Гебреисус предупредил страны о том, что следует проявлять осторожность в отношении отмены карантинных ограничений, поскольку это может привести к усилению пандемии.
Кроме того в ВОЗ выразили беспокойство из-за большого количества инфицированных среди медиков.
"В некоторых странах сообщается о заражении до 10 процентов работников здравоохранения, это тревожная тенденция", - сказал Гебреисус.