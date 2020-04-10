Коронавирус. Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 100 000 человек

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Сегодня, 10 апреля, количество людей, умерших от COVID-19, превысило 100 000. Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometers.

По состоянию на 20:13 10 апреля в мире зафиксировано 1 666 707 случаев заражения коронавирусом, 100 437 человек умерли, 369 956 – выздоровели.

Наибольшее количество умерших в Италии. Больше всего заболевших выявлено в США.

Статистика по странам, наиболее пострадавшим от пандемии выглядит так:

США – 488 589 заболели, 17 984 умерли, 26 163 выздоровели;

Италия – 147 577 заболели, 18 849 умерли, 30 455 выздоровели;

Испания – 157 053 заболели, 15 970 умерли, 55 668 выздоровели;

Германия – 119 624 заболели, 2607 умерли, 52 407 выздоровели;

Франция – 117 749 заболели, 12 210 умерли, 23 206 выздоровели;

Китай – 81 907 заболели, 3336 умерли, 77 455 выздоровели;

Великобритания – 73 758 заболели, 8958 умерли, 135 выздоровели.

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 10 апреля в Украине выявлено 2203 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 69 летальных, 61 человек выздоровел. За прошлые сутки зафиксировано 311 новых случаев.