В Украине 2203 человека заболели коронавирусом, за сутки – 311 новых случаев

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

В Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

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По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 10 апреля в Украине выявлено 2203 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 69 летальных, 61 человек выздоровел.

За прошлые сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Количество подтвержденных случаев по областям:

- Винницкая - 119;

- Волынская - 41;

- Днепропетровская - 52;

- Донецкая - 11;

- Житомирская - 41;

- Закарпатская - 56;

- Запорожская - 54;

- Ивано-Франковская - 254;

- Кировоградская - 82;

- Киевская - 140;

- Львовская - 82;

- Луганская - три;

- Одесская - 46;

- Полтавская - 20;

- Ровенская – 85;

- Сумская - 63;

- Тернопольская - 196;

- Харьковская - шесть;

- Херсонская - 27;

- Хмельницкая - 16;

- Черновицкая - 366;

- Черкасская - 86;

- Черниговская - девять;

- Киев - 348.

4 апреля 2020 года Ляшко заявлял , что в Украине ожидается пик заражения коронавирусом 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер.

8 апреля руководство страны заявило , что с ейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.

заявило 10 апреля сообщалось, что Ляшко заявил , что пика вспышки избежать можно, но есть условие.

На утро 10 апреля в мире было выявлено 1,6 млн случаев заражения коронавирусом.

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