В Украине 2203 человека заболели коронавирусом, за сутки – 311 новых случаев

В Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 10 апреля в Украине выявлено 2203 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 69 летальных, 61 человек выздоровел.
За прошлые сутки зафиксировано 311 новых случаев.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая - 119;
- Волынская - 41;
- Днепропетровская - 52;
- Донецкая - 11;
- Житомирская - 41;
- Закарпатская - 56;
- Запорожская - 54;
- Ивано-Франковская - 254;
- Кировоградская - 82;
- Киевская - 140;
- Львовская - 82;
- Луганская - три;
- Одесская - 46;
- Полтавская - 20;
- Ровенская – 85;
- Сумская - 63;
- Тернопольская - 196;
- Харьковская - шесть;
- Херсонская - 27;
- Хмельницкая - 16;
- Черновицкая - 366;
- Черкасская - 86;
- Черниговская - девять;
- Киев - 348.
Читайте также: Прогноз. "Ждем пика в апреле". Но это не точно. Когда будет вспышка COVID-19 в Украине: 4 сценария