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Коронавирус. COVID-19 заболели 1,6 млн человек, 95 000 погибли: все данные

Коронавирус. COVID-19 заболели 1,6 млн человек, 95 000 погибли: все данные - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
10.04.2020, 06:39

Больше всего зараженных коронавирусом – в США. Италия – лидер по количеству погибших с COVID-19

По состоянию на утро 10 марта в мире выявлено 1 600 427 случаев заражения коронавирусом, 95 698 пациентов погибли, 354 464 пациентов с COVID-19 выздоровели. Об этом говорится в официальных данных правительств стран мира, которые сведены системой мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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США – мировой лидер по числу выявленных случаев  заражения. Здесь зафиксировали 465 329 инфицирований, 16 672 смерти и 25 690 выздоровевших.

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Больше всего людей умерло в Италии – 18 279 летальных исходов из 143 626 зарегистрированных случаев заражения. COVID-19 одолели 28 470 пациентов.

Испания – вторая по числу заражений: 153 222 инфицированных, 15 447 погибших и 52 185 выздоровевших.

В Германии смертность от COVID-19 остается относительно невысокой. Из 118 235 пациентов 2607 умерли и 52 407 выздоровели. К примеру, во Франции примерно столько же больных, но смертей почти в пять раз больше (12 228), а выздоровевших более чем в два раза меньше (23 441).

В Китае, первом очаге пандемии, с начала вспышки зарегистрировали 82 885 случаев заражения, 3339 смертей и 77 679 выздоровевших.  

  • На 9:00 9 апреля в Украине выявлено 1892 случаев заражения коронавирусом, 57 человек умерли, выздоровели 45 пациентов. Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 14-15 апреля.
  • 8 апреля руководство страны заявило, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.

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Марк Сировой
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