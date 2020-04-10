Коронавирус. COVID-19 заболели 1,6 млн человек, 95 000 погибли: все данные

По состоянию на утро 10 марта в мире выявлено 1 600 427 случаев заражения коронавирусом, 95 698 пациентов погибли, 354 464 пациентов с COVID-19 выздоровели. Об этом говорится в официальных данных правительств стран мира, которые сведены системой мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.
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США – мировой лидер по числу выявленных случаев заражения. Здесь зафиксировали 465 329 инфицирований, 16 672 смерти и 25 690 выздоровевших.
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Больше всего людей умерло в Италии – 18 279 летальных исходов из 143 626 зарегистрированных случаев заражения. COVID-19 одолели 28 470 пациентов.
Испания – вторая по числу заражений: 153 222 инфицированных, 15 447 погибших и 52 185 выздоровевших.
В Германии смертность от COVID-19 остается относительно невысокой. Из 118 235 пациентов 2607 умерли и 52 407 выздоровели. К примеру, во Франции примерно столько же больных, но смертей почти в пять раз больше (12 228), а выздоровевших более чем в два раза меньше (23 441).
В Китае, первом очаге пандемии, с начала вспышки зарегистрировали 82 885 случаев заражения, 3339 смертей и 77 679 выздоровевших.
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