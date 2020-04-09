В Украине 1892 заболевших COVID-19, за сутки выявлено 224 новых случая

В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минздрав.
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По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 9 апреля в Украине выявлено 1892 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 57 летальных, 45 человек выздоровело.
За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая - 102;
- Волынская - 38;
- Днепропетровская - 41;
- Донецкая - 11;
- Житомирская - 31;
- Закарпатская - 51;
- Запорожская - 47;
- Ивано-Франковская - 218;
- Кировоградская - 78;
- Киевская - 130;
- Львовская - 61;
- Луганская - 3;
- Одесская - 43;
- Полтавская - 19;
- Ровенская - 64;
- Сумская - 56;
- Тернопольская - 169;
- Харьковская - 5;
- Херсонская - 18;
- Хмельницкая - 16;
- Черновицкая - 302;
- Черкасская - 80;
- Черниговская - 9;
- Киев - 300.
Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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