В Украине 1892 заболевших COVID-19, за сутки выявлено 224 новых случая

Тестирование на коронавирус (Фото: Markiian Lyseiko/EPA)

В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минздрав.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 9 апреля в Украине выявлено 1892 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 57 летальных, 45 человек выздоровело.

За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Количество подтвержденных случаев по областям:

- Винницкая - 102;

- Волынская - 38;

- Днепропетровская - 41;

- Донецкая - 11;

- Житомирская - 31;

- Закарпатская - 51;

- Запорожская - 47;

- Ивано-Франковская - 218;

- Кировоградская - 78;

- Киевская - 130;

- Львовская - 61;

- Луганская - 3;

- Одесская - 43;

- Полтавская - 19;

- Ровенская - 64;

- Сумская - 56;

- Тернопольская - 169;

- Харьковская - 5;

- Херсонская - 18;

- Хмельницкая - 16;

- Черновицкая - 302;

- Черкасская - 80;

- Черниговская - 9;

- Киев - 300.

Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Вчера руководство страны заявило , что с ейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.

заявило На утро 9 апреля в мире было выявлено 1,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: ВОЗ рекомендовала Украине продлить карантин – Шмыгаль