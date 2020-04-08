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Нынешний карантин продлится как минимум до мая – руководство Украины

Нынешний карантин продлится как минимум до мая – руководство Украины - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)
08.04.2020, 13:48

В апреле не будет никаких ослаблений карантинных мер, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль: после 24 числа их, "скорее всего", продлят

Сейчас нельзя говорить о смягчении карантина из-за эпидемии коронавируса, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая. Об этом заявили на совещании руководства Украины под председательством президента Владимира Зеленского, а также на заседании Кабмина.

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"Карантин - это то, что нас спасает", - подчеркнул глава государства. Более того, добавили на совещании у Зеленского, Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру не смягчать карантин раньше времени.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, только в случае, если будет снижение динамики заболеваемости, "в мае начнем разговаривать о возможном ослаблении карантинных мероприятий". Он добавил, что никакого ослабления карантина с 14 апреля, как о том говорится в фейках, не будет.

"В апреле мы не отступим от карантинного режима, который введен и будет продолжаться до 24 апреля. Он, скорее всего, будет продлен до мая", - подчеркнул премьер.

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Глава правительства рассказал о программе выплат людям с низкими доходами: "Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80, со следующей недели будем доплачивать по 1000 грн тем, у кого пенсия ниже 5000 грн, и к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры".

Сегодня главсанврач Виктор Ляшко заявил, что вопрос ослабления карантина может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля.

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Евгений Пилипенко
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