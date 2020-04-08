Нынешний карантин продлится как минимум до мая – руководство Украины

Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Сейчас нельзя говорить о смягчении карантина из-за эпидемии коронавируса, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая. Об этом заявили на совещании руководства Украины под председательством президента Владимира Зеленского, а также на заседании Кабмина.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Карантин - это то, что нас спасает", - подчеркнул глава государства. Более того, добавили на совещании у Зеленского, Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру не смягчать карантин раньше времени.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, только в случае, если будет снижение динамики заболеваемости, "в мае начнем разговаривать о возможном ослаблении карантинных мероприятий". Он добавил, что никакого ослабления карантина с 14 апреля, как о том говорится в фейках, не будет.

"В апреле мы не отступим от карантинного режима, который введен и будет продолжаться до 24 апреля. Он, скорее всего, будет продлен до мая", - подчеркнул премьер.

Читайте также: Украина не может полгода не работать, экономику нужно запускать – Шмыгаль

Глава правительства рассказал о программе выплат людям с низкими доходами: "Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80, со следующей недели будем доплачивать по 1000 грн тем, у кого пенсия ниже 5000 грн, и к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры".

Сегодня главсанврач Виктор Ляшко заявил, что вопрос ослабления карантина может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля.

Читайте также: В Минобразования назвали сроки возможного начала учебного года в вузах