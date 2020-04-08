За сутки в Украине добавилось 206 новых случаев коронавирусной болезни

По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 1668 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По данным Центра общественного здоровья, за прошлые сутки зафиксировано 206 новых случаев, умерли семь человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 52 пациента, 35 выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 89 случаев;
- Волынская область - 36 случаям;
- Днепропетровская область - 41 случай;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 21 случай;
- Закарпатская область - 43 случая;
- Запорожская область - 45 случаев;
- Ивано-Франковская область - 198 случаев;
- Кировоградская область - 57 случаев;
- Киев - 256 случаев;
- Киевская область - 120 случаев;
- Львовская область - 36 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 32 случая;
- Полтавская область - 17 случаев;
- Ровенская область - 44 случая;
- Сумская область - 56 случаев;
- Тернопольская область - 168 случаев;
- Харьковская область - 5 случаев;
- Херсонская область - 15 случаев;
- Хмельницкая область - 15 случаев;
- Черновицкая область - 273 случая;
- Черкасская область - 80 случаев;
- Черниговская область - 7 случаев.
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Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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- В Украине по состоянию на утро 7 апреля было 1462 случая, 45 из них летальные, выздоровели 28 человек.
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Арина Толина