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За сутки в Украине добавилось 206 новых случаев коронавирусной болезни

За сутки в Украине добавилось 206 новых случаев коронавирусной болезни - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
08.04.2020, 09:36

В Украине за прошлые сутки - 206 новых случаев болезни COVID-19. За вчера - семь смертей от коронавируса; всего с начала эпидемии умерли 52 пациента.

По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 1668 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным Центра общественного здоровья, за прошлые сутки зафиксировано 206 новых случаев, умерли семь человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 52 пациента, 35 выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 89 случаев;
  • Волынская область - 36 случаям;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 21 случай;
  • Закарпатская область - 43 случая;
  • Запорожская область - 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 198 случаев;
  • Кировоградская область - 57 случаев;
  • Киев - 256 случаев;
  • Киевская область - 120 случаев;
  • Львовская область - 36 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 32 случая;
  • Полтавская область - 17 случаев;
  • Ровенская область - 44 случая;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Тернопольская область - 168 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Херсонская область - 15 случаев;
  • Хмельницкая область - 15 случаев;
  • Черновицкая область - 273 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черниговская область - 7 случаев.

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Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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  • В Украине по состоянию на утро 7 апреля было 1462 случая, 45 из них летальные, выздоровели 28 человек
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: МОЗ: Украина — на пороге пика заболеваемости COVID-19

Арина Толина
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