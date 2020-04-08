За сутки в Украине добавилось 206 новых случаев коронавирусной болезни

Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA

По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 1668 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным Центра общественного здоровья, за прошлые сутки зафиксировано 206 новых случаев, умерли семь человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 52 пациента, 35 выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36 случаям;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 21 случай;

Закарпатская область - 43 случая;

Запорожская область - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев;

Кировоградская область - 57 случаев;

Киев - 256 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Львовская область - 36 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 32 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 44 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черновицкая область - 273 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

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Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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1462 случая, 45 из них летальные, выздоровели 28 человек В Украине по состоянию на утро 7 апреля было случая, 45 из них летальные, выздоровели 28 человек .

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