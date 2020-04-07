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МОЗ: Украина — на пороге пика заболеваемости COVID-19

МОЗ: Украина — на пороге пика заболеваемости COVID-19 - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
07.04.2020, 18:56

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина подошла к порогу пика заболеваемости COVID-19

Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ожидается резкий рост количества пациентов. Об этом в видеообращении заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах", - сказал он.

В связи с этим министр призвал добросовестно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции.

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Также Степанов попросил поддержать украинских врачей -" на том месте, где вы есть, и тем способом, который вам доступен". В частности он призвал присоединяться к движению # ПідтримуюЛікарів.

  • В Украине по состоянию на 09:30 7 апреля зафиксированы 1462 случаев, 45 из них летальные, выздоровели 28 человекLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
  • Италия заявила о достижении пика 1 апреля, когда в стране было 105 792 зараженных коронавирусом, 12 428 инфицированных умерли, 15 729 выздоровели.

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Вадим Ребрина
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