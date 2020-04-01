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Итальянское правительство заявило о достижении пика вспышки коронавируса

Итальянское правительство заявило о достижении пика вспышки коронавируса - Фото
Фото: EPA
01.04.2020, 18:12

Представитель правительства Италии заявил о достижении пика вспышки коронавируса в этой стране

Вспышка коронавируса в Италии достигла пика, но риску подвергается юг страны. Об этом заявил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, сообщает ANSA.

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"Ситуация на севере более драматичная, но юг все еще находится в опасности", - сказал он.

Высший институт здравоохранения (ISS) заявил, что пик достигнут, но меры по сдерживанию должны быть продолжены, иначе эпидемия может "возобновиться до того, как она пойдет на спад".

По данным Университета Джона Хопкинса, 105 792 зараженных коронавирусом, 12 428 инфицированных умерли, 15 729 выздоровели.

На утро 1 апреля в мире зафиксировано 858 765 случаев заболевания. Выздоровели 178 119 человек, умерли 42 151LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Вадим Ребрина
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