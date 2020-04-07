В Украине 1462 заболевших COVID-19, умерло 45 человек - Минздрав

В Украине подтверждено 1462 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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По данным Центра общественного здоровья, на 9:30 6 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки выявлено 143 новых случая, из них 32 медика и девять детей, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая - 77;
- Волынская - 34;
- Днепропетровская - 15;
- Донецкая - 10;
- Житомирская - 11;
- Закарпатская - 38;
- Запорожская - 41;
- Ивано-Франковская - 160;
- Кировоградская - 53;
- Киевская - 97;
- Львовская - 29;
- Луганская - 3;
- Одесская - 30;
- Полтавская - 12;
- Ровенская - 40;
- Сумская - 51;
- Тернопольская - 168;
- Харьковская - 1;
- Херсонская - 13;
- Хмельницкая - 10;
- Черновицкая - 247;
- Черкасская - 62;
- Черниговская - 7;
- Киев - 253.
Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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