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В Украине 1462 заболевших COVID-19, умерло 45 человек - Минздрав

В Украине 1462 заболевших COVID-19, умерло 45 человек - Минздрав - Фото
Тестирование на коронавирус (Фото: Markiian Lyseiko/EPA)
07.04.2020, 09:30

Минздрав сообщает о 1462 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в Украине, умерло 45 человек, выздоровело 28

В Украине подтверждено 1462 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным Центра общественного здоровья, на 9:30 6 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки выявлено 143 новых случая, из них 32 медика и девять детей, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Количество подтвержденных случаев по областям:

- Винницкая - 77;

- Волынская - 34;

- Днепропетровская - 15;

- Донецкая - 10;

- Житомирская - 11;

- Закарпатская - 38;

- Запорожская - 41;

- Ивано-Франковская - 160;

- Кировоградская - 53;

- Киевская - 97;

- Львовская - 29;

- Луганская - 3;

- Одесская - 30;

- Полтавская - 12;

- Ровенская - 40;

- Сумская - 51;

- Тернопольская - 168;

- Харьковская - 1;

- Херсонская - 13;

- Хмельницкая - 10;

- Черновицкая - 247;

- Черкасская - 62;

- Черниговская - 7;

- Киев - 253.

Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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Денис Юдин
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