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В Чехии и Дании начали ослаблять карантин

В Чехии и Дании начали ослаблять карантин - Фото
Дезинфекция в Праге (Фото: Martin Divisek/EPA)
07.04.2020, 07:02

Правительство Чехии смягчает карантинные меры: откроются некоторые магазины, а в Дании через неделю начнут работать детские сады и начальные школы

В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины, сообщают СМИ.

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Правительство Чехии сняло некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. С сегодняшнего дня, 7 апреля, можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако все еще необходимо сохранять дистанцию не менее двух метров, сообщает Радио Прага.

С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.

Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

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В Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, остальные школы планируется открыть с 10 мая, сообщает DW. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.

"Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

  • В Чехии на данный момент выявлено 4735 заболевших COVID-19, 78 человек умерло, 121 выздоровел.
  • В Дании 4681 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 187 из них летальные, 1378 человек выздоровели.
  • В Украине на 9:00 6 апреля было подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерло, 28 выздоровело.

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Денис Юдин
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