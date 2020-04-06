Австрия одной из первых в Европе решилась ослабить меры карантина

Себастьян Курц (фото - ЕРА)

Австрия намерена ослабить введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 ограничения. Это одна из первых стран за пределами Азии, которая решилась на подобное, пишет ВВС.

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Согласно представленному канцлером Себастьяном Курцем плану, уже на следующей неделе в Австрии могут открыться некоторые магазины, однако рестораны и бары должны будут ждать до мая. Крупные же общественные мероприятия, такие как футбольные матчи, смогут происходить в конце июня.

Курц подчеркнул, что ослабление ограничений зависит от того, насколько общественность продолжит придерживаться принципов социального дистанцирования.

Дания также, вероятно, утвердит график послаблений, но в воскресном интервью премьер-министр Метте Фредериксен предупредил, что пройдет некоторое время, прежде чем возобновится нормальная жизнь, пишет издание.

Как уточняет DW, смягчение мер карантина в Австрии произойдет сразу после католической и протестантской Пасхи - то есть, начиная с 14 апреля. К работе смогут приступить небольшие магазины площадью до 400 кв м, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.

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С 1 мая по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Окончательное решение будет принято в конце апреля.

Вместе с тем Курц до 1 мая продлил ограничения на передвижение населения. В настоящий момент жители имеют право покинуть дом по четырем причинам: чтобы пойти на работу; чтобы пойти за продуктами; чтобы помочь другим людям; для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе.

По состоянию на 6 апреля, в Австрии 12261 случай коронавируса. Умерли 220 человек. 3463 пациента выздоровели.