Коронавирус. COVID-19 заболели 1,35 млн человек, 280 000 выздоровели: все данные

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В мире зафиксировали 1 347 676 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, 74 743 человек погибли, 277 331 пациент вылечился от COVID-19. Об этом говорится в официальных данных правительств стран мира, которые сведены мониторинговой системой Совета нацбезопасности и обороны.

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Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в США - 368 079 случаев. Погибли 10 923 человека, 19 828 выздоровели.

На втором месте – Испания (136 676 зараженных, 13 341 умерших, 40 437 выздоровевших). Италия – на третьем месте по количество инфицированных (132 547 случаев), но первая по числу смертей – 13 341 погибший. Справились с COVID-19 22 637 итальянцев.

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В Германии зафиксировали 103 375 случаев заражения, 28 700 человек выздоровели. Количество погибших сравнительно невысоко – 1810. Например, во Франции, где чуть меньше зараженных (98 984), число жертв почти в пять раз больше – 8926 смертей. Выздоровели 17 429 пациентов.

Китай, который стал первым очагом пандемии, по данным китайских властей, почти одолел вспышку. В стране уже почти неделю число зараженных держится на уровне около 82 000 человек. Погибли 3335 паицентов, 77 322 человек выздоровели.

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания C OVID-19. Минздрав

ожидает начало пика заражения 14-15 апреля в случае несоблюдения украинцами карантина.

С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина , введенные Кабмином . В частности, все л юди, достигшие 60 лет, должны находиться в самоизоляции

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