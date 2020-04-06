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В Украине 1319 заболевших COVID-19, выздоровело 28 - Минздрав

В Украине 1319 заболевших COVID-19, выздоровело 28 - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA
06.04.2020, 09:10

Минздрав сообщает о 1319 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в Украине, умерло 38 человек, выздоровело 28

В Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки выявлено 68 новых случаев.

Количество подтвержденных случаев по областям:

- Винницкая - 75;

- Волынская - 24;

- Днепропетровская - 14;

- Донецкая - 9;

- Житомирская - 11;

- Закарпатская - 35;

- Запорожская - 41;

- Ивано-Франковская - 116;

- Кировоградская - 41;

- Киевская - 91;

- Львовская - 27;

- Луганская - 3;

- Одесская - 27;

- Полтавская - 11;

- Ровенская - 39;

- Сумская - 51;

- Тернопольская - 160;

- Харьковская - 1;

- Херсонская - 10;

- Хмельницкая - 10;

- Черновицкая - 220;

- Черкасская - 62;

- Черниговская - 7;

- Киев - 234.

Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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Денис Юдин
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