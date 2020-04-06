В Украине 1319 заболевших COVID-19, выздоровело 28 - Минздрав

В Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки выявлено 68 новых случаев.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая - 75;
- Волынская - 24;
- Днепропетровская - 14;
- Донецкая - 9;
- Житомирская - 11;
- Закарпатская - 35;
- Запорожская - 41;
- Ивано-Франковская - 116;
- Кировоградская - 41;
- Киевская - 91;
- Львовская - 27;
- Луганская - 3;
- Одесская - 27;
- Полтавская - 11;
- Ровенская - 39;
- Сумская - 51;
- Тернопольская - 160;
- Харьковская - 1;
- Херсонская - 10;
- Хмельницкая - 10;
- Черновицкая - 220;
- Черкасская - 62;
- Черниговская - 7;
- Киев - 234.
Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE