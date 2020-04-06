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Коронавирус. 1,27 млн человек заболели, почти 70 000 умерли - последние данные

Коронавирус. 1,27 млн человек заболели, почти 70 000 умерли - последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA
06.04.2020, 06:27

Всего в мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 1 273 709 человек, умерли 69 456, выздоровели - 262 486

По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486. Об этом сообщается на сайте Worldometers.

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Больше всего заболевших в США - 336 830 (9618 умерших и 17 977 выздоровевших). В Испании зафиксировали 131 646 случаев заболевания (12 641 из них летальные, 38 080 человек выздоровели), в Италии - 128 946 (15 877 человек умерли, 21 815 выздоровели).

Из стран с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 самая низкая смертность от заболевания сохраняется в Германии - там 100 123 заболевших, 1584 умерших и 28 700 выздоровевших.

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией в мире (Фото: worldometers)

Фото: Worldometers.

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Денис Юдин
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