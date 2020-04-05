В Украине - 1308 случаев заболевания COVID-19, 37 - летальные

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

По состоянию на 22:00, 5 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 1308 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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В течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров.

Всего получено 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По состоянию на 10:00, 5 апреля в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился 1251 человек. Было зафиксировано 32 летальных случая.

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