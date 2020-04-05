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В Украине - 1308 случаев заболевания COVID-19, 37 - летальные

В Украине - 1308 случаев заболевания COVID-19, 37 - летальные - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
05.04.2020, 22:13

За сутки в Украине подтверждены 57 новых случаев коронавируса

По состоянию на 22:00, 5 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 1308 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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В течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров.

Всего получено 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

  • По состоянию на 10:00, 5 апреля в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился 1251 человек. Было зафиксировано 32 летальных случая. 
  •  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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