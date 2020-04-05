В Украине - 1308 случаев заболевания COVID-19, 37 - летальные

По состоянию на 22:00, 5 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 1308 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров.
Всего получено 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.