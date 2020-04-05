Коронавирус. В Украине заболели 1251 человек, выздоровели 25 - Минздрав

Экспресс-тест на коронавирус (Фото: пресс-служба ГПСУ)

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1251 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки подтверждены 156 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 252 пациентов, зафиксированы 32 летальных случая.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 28 случаев;

Запорожская область - 39 случаев;

Ивано-Франковская область - 105 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Киев - 225 случаев;

Киевская область - 82 случая;

Львовская область - 15 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 9 случаев;

Ровенская область - 38 случай;

Сумская область - 49 случаев;

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 60 случай;

Черниговская область - 7 случаев.

Поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года - 5493 сообщения о подозрении на коронавирус.

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине были зафиксированы 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19, 25 человек выздоровели, 32 умерли.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

3 апреля Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений . В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.

На утро 5 апреля, в мире заболели 1 202 403 человека коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 246 638, умерли 64 729.

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