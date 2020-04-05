Коронавирус. В Украине заболели 1251 человек, выздоровели 25 - Минздрав

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1251 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки подтверждены 156 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 252 пациентов, зафиксированы 32 летальных случая.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 19 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 28 случаев;
Запорожская область - 39 случаев;
Ивано-Франковская область - 105 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
Киев - 225 случаев;
Киевская область - 82 случая;
Львовская область - 15 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 26 случаев;
Полтавская область - 9 случаев;
Ровенская область - 38 случай;
Сумская область - 49 случаев;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 60 случай;
Черниговская область - 7 случаев.
Поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года - 5493 сообщения о подозрении на коронавирус.
По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине были зафиксированы 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19, 25 человек выздоровели, 32 умерли.
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