В Украине ужесточены карантинные меры: полный список решений

Карантин из-за COVID-19 (иллюстрация — pixabay.com)

В ночь на 17 марта правительство приняло решение усилить карантинные меры из-за угрозы распространения в Украине коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Пресс-релиз с перечнем ограничений опубликован на сайте Кабмина.

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Таким образом, по стране:

С полуночи 18 марта приостанавливаются ж/д, авиа и автобусные пассажирские перевозки. Укрзалізниця может совершать отдельные пассажирские рейсы во внутреннем ж/д сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном ж/д сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы ;

; закрывается метро в Киеве, Харькове и Днепре;

запрещается одновременная перевозка в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках более 10 пассажиров;

с 17 марта (сегодня) запрещается прием посетителей в учреждениях культуры, спортклубах, ТРЦ, ресторанах, кафе, но возможна доставка еды на дом (при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты);

ТРЦ, ресторанах, кафе, но возможна доставка еды на дом (при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты); с 17 марта в Житомирской и Черновицкой областях вводится режим чрезвычайной ситуации;

запрещаются все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) с участием более 10 человек. Разрешены только меры для обеспечения работы органов госвласти и местного самоуправления;

ограничивается экспорт продуктов питания по составленному правительством перечню;

Минздраву приказано приостановить плановую госпитализацию и обеспечить временное прекращение проведения всех плановых операций, кроме срочных и неотложных. Приказано максимально подготовить и перепрофилировать медучреждения для приема/лечения инфицированных COVID-19 в тяжелых состояниях.

Контролировать выполнение этих мер будет МВД и Нацполиция.

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Правительство разрешает продолжать торговлю продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами и медицинскими изделиями.

Можно дальше осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - работы в онлайн-режиме.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил о создании украинского фонда по борьбе с коронавирусом с капиталом в 12-13 млрд грн.

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