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В двух областях Украины объявят чрезвычайное положение из-за коронавируса

В двух областях Украины объявят чрезвычайное положение из-за коронавируса - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео ICTV/Youtube)
16.03.2020, 23:02

Чрезвычайное положение из-за коронавируса будет объявлено в двух областях Украины

Завтра Верховная Рада должна ввести чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской областях. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в программе Свобода слова на ICTV.

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По его словам, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что всем гражданам Франции 15 дней запрещается выходить на улицу.

"Мы пока не дошли до такой ситуации. Но я вам честно скажу, если потребуется, мы введем чрезвычайное положение",  – сказал Зеленский.

На вопрос о том, будет ли завтра Верховная Рада будет рассматривать вопрос введения чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях, президент сказал: "Да, обязательно".

  • 13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.
  • Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.
  • Завтра Рада рассмотрит пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом.

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Медведева Наталия
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