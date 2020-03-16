В двух областях Украины объявят чрезвычайное положение из-за коронавируса

Владимир Зеленский (скриншот с видео ICTV/Youtube)

Завтра Верховная Рада должна ввести чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской областях. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в программе Свобода слова на ICTV.

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По его словам, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что всем гражданам Франции 15 дней запрещается выходить на улицу.

"Мы пока не дошли до такой ситуации. Но я вам честно скажу, если потребуется, мы введем чрезвычайное положение", – сказал Зеленский.

На вопрос о том, будет ли завтра Верховная Рада будет рассматривать вопрос введения чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях, президент сказал: "Да, обязательно".

13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.

Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.

Завтра Рада рассмотрит пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом.

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