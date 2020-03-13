Упрощение закупок и принудительная изоляция. Законопроект о борьбе с COVID-19

Фото: moz.gov.ua

Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Он предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Проект закона называется «О первоочередных решения, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний, связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии».

Сегодня министр Илья Емец представил его на заседании рабочей группы при комитете Рады по вопросам здоровья нации. Депутаты внесли несколько поправок, сообщили в МОЗ. На сайте парламента текст документа еще не опубликован.

По информации пресс-службы МОЗ, законопроект предусматривает:

-упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

- возможность работникам выполнять работу из дома;

- запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек;

- запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

- усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

- четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.