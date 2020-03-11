Коронавирус. В Украине вводят карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы

В Украине с 12 марта до 3 апреля вводят карантин, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщила в Facebook нардеп Европейской солидарности Виктория Сюмар, которая присутствовала на заседании Кабмина, а также пресс-служба Верховной Рады.
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В стране закроют учебные заведения, запретят собрания, на которых присутствуют более 200 человек. При этом Верховная Рада (в нее входят 450 депутатов) продолжит работу.
Также отменят авиасообщение с некоторыми странами. Какими именно, Сюмар не уточнила. Большую часть контрольно-пропускных пунктов на границе закроют: из 219 будут работать лишь 49. Там оборудовали места для карантина, передает слова премьера Дениса Шмыгаля Сюмар.
Правительство выделило 100 млн гривень на закупку масок и средств индивидуальной защиты.
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