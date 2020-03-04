Коронавирус, вероятно, распространится по Украине, но паниковать не стоит - ВОЗ

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Коронавирусная инфекция COVID-19 может распространиться по Украине, но паниковать не стоит: большинство случаев заболевания носит легкий характер. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает корреспондент LIGA.net.

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"Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости в Украине. Но суть заключается в готовности сферы здравоохранения противодействовать вспышкам этого заболевания", - сообщил Хабихт.

Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что большинство случаев заболеваний в других странах носит легкий характер.

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Замминистра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко добавил, что на сегодня зафиксирован один случай коронавируса в Украине. Состояние мужчины удовлетворительное, температура не повышена, никаких признаков развития пневмонии не наблюдается, кашляет уже меньше.

Ляшко добавил, что все изолированные в Новых Санжарах здоровы, никаких признаков недомогания нет. При этом всего в стране зафиксировано шесть подозрений на коронавирусную инфекцию, образцы сейчас исследуются. Эти люди также изолированы.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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