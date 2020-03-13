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В Украине - первая смерть от коронавируса. Умерла женщина в Житомирской области

В Украине - первая смерть от коронавируса. Умерла женщина в Житомирской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
13.03.2020, 15:45

Пожилая женщина из Радомышля, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, сегодня скончалась от болезни

Сегодня, 13 марта, умерла 71-летняя женщина из города Радомышль в Житомирской области, у которой вчера был подтвержден положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили пресс-служба Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

У женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония. 12 марта она была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Ее близкие родственники, с которыми она проживала, и люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.

В Минздраве подчеркнули, что умершая находилась в группе риска. По данным СНБО, в зоне наименьшего риска заражения коронавирусом находятся люди от 10 до 39 лет, для которых вероятность заболеть составляет 0,2%. Для 40-49-летних риск заболеть 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%; для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся люди старше 80 лет, для них вероятность заболевания составляет 13,5%.

  • Сейчас в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом: в Черновицкой и Житомирской областях. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться число зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.
  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно, массовые мероприятия запрещены, если на них будут больше 200 человек.
  • Премьер Денис Шмыгаль объяснял, что эпидемия не обойдет Украину. Задача - смягчить ее.

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Денис Юдин
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