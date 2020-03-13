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Коронавирус. Украина на две недели закрывает границу для иностранцев

Коронавирус. Украина на две недели закрывает границу для иностранцев - Фото
Температурный скрининг на границе (Фото: пресс-служба ГПСУ)
13.03.2020, 15:07

Украина закрыла границы для иностранцев на две недели. Ограничения вступят в силу через 48 часов

Украина закрывает границы на въезд для иностранных граждан на две недели, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание СOVID-19. Такое решение приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Ограничения вступят в силу через 48 часов. Граждане Украины смогут вернуться из стран, где бушует вирус, но будут проходить обсервацию.

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  • Сейчас в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом: в Черновицкой и Житомирской областях. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться число зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.
  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно, массовые мероприятия запрещены, если на них будут больше 200 человек.
  • Премьер Денис Шмыгаль объяснял, что эпидемия не обойдет Украину. Задача - смягчить ее.

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Марк Сировой
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