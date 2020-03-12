В Украине – два новых случая коронавируса

В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – в Житомирской и Черновицкой областях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Заболевание выявили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В МОЗ сообщили, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.
Ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 – заболел мужчина из Черновцов. Его состояние удовлетворительное, сообщили в МОЗ.