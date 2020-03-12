Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине – два новых случая коронавируса

В Украине – два новых случая коронавируса - Фото
Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: пресс-служба ГПСУ)
12.03.2020, 19:17

Заболевание выявили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области

В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – в Житомирской и Черновицкой областях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Заболевание выявили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

В МОЗ сообщили, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 – заболел мужчина из Черновцов. Его состояние удовлетворительное, сообщили в МОЗ.

  • С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
МОЗ карантин пандемия коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 