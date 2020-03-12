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Коронавирус. МИД не рекомендует ездить в 11 стран: список

Коронавирус. МИД не рекомендует ездить в 11 стран: список - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.03.2020, 15:07

МИД мониторит ситуацию с коронавирусом и призывает украинцев осторожно относиться к поездкам

Украинцев призывают воздержаться пока от поездок в 11 стран в связи с массовым распространением коронавируса (COVID-19). Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Италия, Египет, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея и Япония - это страны, которые у нас в топ-списке мониторинга. Мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам", - отметил Кулеба.

В МИД подчеркнули, что ведомство постоянно мониторит ситуацию и призывает украинцев осторожно относиться к поездкам.

  • С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

Читайте также: Украина на карантине. Зачем это нужно и сможет ли сдержать коронавирус

 

Арина Толина
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