Коронавирус. В Радомышле приостанавливают движение транспорта, закрывают рынки

В Радомышле Житомирской области, где вчера госпитализировали женщину с коронавирусной инфекцией (COVID-19), приостанавливают движение общественного транспорта и работу рынков. Об этом говорится в сообщении громады.
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Мэрией города принято распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса.
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"В связи с зарегистрированным случаем в нашем городе будет приостановлено движение транспорта. Временно приостановлена работа всех рынков в нашем городе", - отмечается в сообщении.
Глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский сообщил, что уже изолировали 22 человек, которые контактировали с женщиной, сообщает Hromadske.
Он также отметил, что ранее озвученная информация в СМИ о том, что инфицированная женщина была в церкви, не подтверждена, поэтому, была она там или нет, устанавливается.
Пулковский в эфире телеканала 112. Украина уточнил, что принято решение о введении чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города.
"Всего в городе два главных направления – это в сторону Кочерова до автомагистрали Киев-Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции с контролем людей с температурой", - объяснил он.
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