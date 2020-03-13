Ситуация с пандемией коронавируса: самое важное на сегодня в девяти пунктах

Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Вчера, 12 марта, в Украине подтвердились два новых случая заражения коронавирусом, начали действовать карантинные ограничения - закрыты детские сады, школы и вузы, отменены массовые мероприятия. LIGA.net собрала главные факты о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на данный момент.

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1. Сколько людей заболело. По последним данным, в мире подтверждено 128 343 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 4720 человек умерли, 68 324 выздоровели.

2. Распространение эпидемии. Инфекция зафиксирована в 114 странах на всех континентах, больше всего заболевших в Китае - 80 932. В то же время, власти КНР сообщают, что эпидемия идет на спад. Сильная вспышка болезни наблюдается в Италии - там 12 462 заболевших, и высокая смертность: умерли уже 827 человек. Быстро растет число заразившихся в Европе: за сутки в Италии выявлен 2641 случай, в Испании - 869, во Франции - 595. ВОЗ признала распространение коронавируса (COVID-19) пандемией - эпидемией, которая распространилась по всему миру.

3. Кто в группе риска. Заболеть могут все, но у большинства (около 80%) болезнь протекает в легкой форме. Тяжелое и критическое состояние чаще возникает у людей старше 60 лет. Коронавирус может вызвать тяжелую форму пневмонии. Заболевание передается капельным и контактным путями, не через воздух, а от человека к человеку. Инкубационный период составляет 14 дней.

4. Симптомы коронавируса. Инфекция может вызывать насморк, высокую температуру, усталость, ломоту в теле, кашель, сухость во рту, затрудненное дыхание. В некоторых случаях возможны диарея или конъюнктивит. Необходимо обращать на симптомы особое внимание, если они возникли после поездки или после контакта с человеком, недавно путешествовавшим.

5. Как лечат. Рекомендованных лекарств от коронавирусной инфекции нет. Пациентам проводят симптоматическое лечение, в критических случаях используют вентиляцию легких.

6. Как защититься. Внимательно следить за самочувствием, тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, избегать прикосновений к лицу, в случае появления симптомов - обратиться к семейному врачу (сначала по телефону - не ехать сразу в больницу).

7. Страны, которые ввели ограничения из-за эпидемии. США ограничили въезд из 26 европейских стран, входящих в Шенгенскую зону. Многие страны ввели обязательный карантин для приезжающих из стран с высоким риском заражения, таких как Китай (или китайская провинция Хубей), Италия, Иран, Южная Корея и так далее. Подобные ограничения введены в Австралии, Китае, Хорватии, Индии, России, Турции и Японии. Запрет на въезд для приезжающих иностранцев из стран с повышенным риском ввели Австрия и Чехия. Италия закрыла доступ туристов в 14 областей, где наблюдается вспышка коронавируса.

8. Случаи в Украине. На данный момент зафиксировано три случая: один в Черновцах, один в Черновецкой области и один в Житомирской области. Во всех случаях пациенты либо вернулись из-за границы, либо контактировали с вернувшимися.

9. Ограничения в Украине. С 12 марта по 3 апреля закрыты учебные заведения (включая детские сады), запрещены массовые собрания более 200 человек, за исключением имеющих государственное значение - таких, как сессии Верховной Рады. Авиакомпаниям рекомендовано отменить рейсы в Италию. В случае широкого распространения коронавируса возможны такие меры, как временный запрет на выезд за пределы той или иной территории. СНБО рассмотрит возможные ограничения сегодня, вчера МИД настоятельно рекомендовал воздержаться от заграничных поездок.

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