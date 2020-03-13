Коронавирус. СНБО будет решать, закрывать ли границы

Совет национальной безопасности и обороны cегодня, 13 марта, проведет заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19) в Украине. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника из окружения президента.
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На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, в каком формате это возможно сделать.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал LIGA.net, что вопрос, какие именно пункты пропуска на границе могут закрыть, находится в стадии обсуждения.
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