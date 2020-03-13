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Коронавирус. СНБО будет решать, закрывать ли границы

Коронавирус. СНБО будет решать, закрывать ли границы - Фото
Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: Janos Nemes/ЕРА)
13.03.2020, 06:23

В Украине зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Совет национальной безопасности и обороны cегодня, 13 марта, проведет заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19) в Украине. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника из окружения президента.

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На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, в каком формате это возможно сделать.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал LIGA.net, что вопрос, какие именно пункты пропуска на границе могут закрыть, находится в стадии обсуждения.

  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.
  • По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Читайте также: Карантин в Украине. Возможны ограничения поездок внутри страны

Арина Толина
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