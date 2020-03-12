Карантин в Украине. Возможны ограничения поездок внутри страны

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В случае распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины, возможны дополнительные ограничительные меры, в частности, временный запрет выезда за пределы той или иной территории. Об этом на брифинге сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

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"Дополнительные меры возможны в случае, если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни, особенно если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, меры будут полностью пересмотрены, до того что могут ограничиваться права людей, которые сегодня предусмотрены в законодательном поле, в том числе и о запрете временного передвижения за пределы соответствующей территории", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул еще раз, что Минздрав рекомендует украинцам воздержаться сейчас от поездок за границу. По словам Ляшко, сейчас никто не может дать гарантии, что во время путешествия вы не подпадете под ограничительные противоэпидемические меры других стран.

С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.