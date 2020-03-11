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Коронавирус. ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 в мире

Коронавирус. ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 в мире - Фото
Фото: ЕРА
11.03.2020, 18:51

ВОЗ призывает страны ежедневно принимать жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19

Всемирная организация здравоохранения считает, что распространение нового коронавируса (COVID-19) в мире носит характер пандемии. Об этом сегодня на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Теодор Гебрейесус.

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"Мы обеспокоены как настораживающими уровнями распространения (коронавируса, - ред.) и опасности, так и настораживающие уровнями бездействия. Поэтому мы оцениваем, что COVID - 19 можно охарактеризовать как пандемию", - отметил он.

По его словам, это первая пандемия, вызванная коронавирусом.

ВОЗ ожидает увеличения числа заболевших и умерших в ближайшее время. Организация призывает страны ежедневно принимать жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.

В 114 странах мира зарегистрировано около 118 000 случаев заражения COVID-19. Гебрейесус отметил, что более 90% всех случаев приходится на две страны, в двух из которых наблюдается значительное снижение числа заболевших (Китай и Южная Корея).

Он добавил, что представители 81 страны не заявляли о заражении своих граждан коронавирусом, в 57 странах заболели не менее десяти человек.

СПРАВКА. Пандемия - эпидемия, которая распространяется по всему миру, поражает большое количество людей.

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Арина Толина
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