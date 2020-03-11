Коронавирус. Все об ограничительных мерах в Киеве

Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Mykola Tys/ЕРА)

В КГГА приняли решение о введении ограничительно-профилактических мер против распространения в столице коронавируса (COVID-19). Мэрия опубликовала протокол с четким перечнем запретов и ограничений.

Меры вводятся на период с 12-го по 31-е марта.

В частности комиссия по техногенно и экологической безопасности решила:

- приостановить образовательный процесс в учреждениях всех типов, от детских садов до вузов.

- ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;

- приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;

- приостановить работу развлекательных центров;

- приостановить работу развлекательных зон в шопинг-молах;

- обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек);

- обеспечить недопущение к работе работников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

Заместитель главы КГГА по вопросам здравоохранения Николай Поворозник на брифинге в Киеве подчеркнул, что речь не идет о введении карантина. "Хотел бы напомнить, что это не карантин, это ограничительно-профилактические меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - сказал он.

По его словам, ограничительные меры касаются всех учреждений и предприятий всех форм собственности, не только подчиняющихся КГГА. "Решения комиссии – обязательны для исполнения всеми предприятиями, независимо от формы собственности", - сказал чиновник. При этом он не конкретизировал, кто и как будет контролировать исполнение этих распоряжений.

Касательно школьников и студентов Поворозник сказал, что обучение будет проводиться дистанционно. Для школьников будут организованы телеуроки.

Массовые мероприятия могут происходить только в том случае, если в них участвуют не больше 60 человек, и участники проходят скрининг температуры. Речь идет только о мероприятиях в помещениях.

Развлекательные зоны в торговых центрах должны быть закрыты. Кроме того в каждом торговом центре завтра будут работать бригады, которые будут осматривать людей, проверять температуру.

На реплику журналистки о том, что кинотеатры, по ее информации, не планируют закрываться, так как не получали никаких официальных распоряжений от городских властей, Поворозник сказал, что решение комиссии КГГА обнародовано на ее сайте, и все обязаны его выполнять. "Мы обеспечиваем исполнение… А остальное – это наша сознательность: идти или не идти в кинотеатр, открывать его или нет…" – сказал Поворозник.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Сегодня он дважды в день обрабатывается дезинфицирующими средствами, сообщил представитель КГГА.

При этом, согласно решению Кабмина о введении карантина в Украине, запрещаются массовые мероприятия, в которых участвуют более 200 человек. В КГГА эту разницу в цифрах (в Киеве – до 60 человек) объяснили тем, что решение по столице принималось раньше решения по стране. Возможно, в дальнейшем эта цифра будет откорректирована.