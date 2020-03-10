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Меньше новостей. Как сохранить мозг в условиях коронавируса - рекомендации ВОЗ

Меньше новостей. Как сохранить мозг в условиях коронавируса - рекомендации ВОЗ - Фото
Всемирная организация здравоохранения (логотип с официального сайта ВОЗ)
10.03.2020, 19:27

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по поддержанию своего ментального здоровья во время вспышки коронавируса COVID-19

Всемирная организации здравоохранения опубликовала рекомендации, как сохранить психическое здоровье в условиях вспышки коронавируса COVID-19 в мире.

В ВОЗ призвали избегать потребления новостей, которые вызывают беспокойство или страх. Более полезной будет практическая информация о мерах предотвращения заболевания, считают в организации. Там порекомендовали знакомиться с новой информацией о коронавирусе в определенное время один или два раза в день.

Поддержка и помощь другим, отметили в ВОЗ, имеет позитивное влияние на психику как получателя помощи, так и того, кто помощь предоставляет.

В организации также рекомендуют по возможности активнее распространять позитивные истории борьбы с COVID-19 и самим вести активный, здоровый образ жизни: отдыхать, употреблять здоровую пищу, заниматься физическими упражнениями.

Справиться с тревогой и страхом у детей поможет любая творческая деятельность, позволяющая выразить чувства, например – рисование.

Пожилые люди, особенно находящиеся в изоляции и имеющие когнитивные нарушения, могут стать более тревожными, раздражительными или замкнутыми. Им необходимо обеспечить практическую и эмоциональную поддержку через неформальное общение. Также может помочь приобщение пожилых людей к борьбе с COVID-19, например – к психологической поддержке заболевших.

Ребрина Вадим
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ВОЗ психика коронавирус COVID-19
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