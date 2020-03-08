Коронавирус. Италия закрывает на карантин 23 провинции

Коронавирус в Италии (Фото: Andrea Merola/ЕРА)

Власти Италии вводят карантин в 23 провинциях на Севере страны из-за распространения коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Об этом сообщает La Repubblica.

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В карантинную зону войдут все 12 провинций области Ломбардия, а также провинции Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбания, Падуя, Тревизо, Алессандрия и Асти. Меры распространяться и на популярные у туристов Венецию и Милан.

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Передвижение в провинциях будет ограничено: въезд и выезд в регионы будет возможен только по уважительным причинам.

В карантинной зоне не будут работать музеи, школы, театры и кинотеатры, горнолыжные курорты. Демонстрации и другие массовые мероприятия запрещены. Работодателям рекомендуют предоставить отпуск работникам.

Торговые центры и магазины будут работать только с 6 до 18 часов с понедельника по пятницу. Бары и рестораны смогут работать, если гарантируют, что посетители могут находиться на расстоянии в метре друг от друга.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил такие меры тем, что вирус распространяется по стране и необходимо "защитить бабушек и дедушек", которые находятся в зоне риска.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа. В Италии зафиксировано 5883 случая заражения, погибли 233 человека.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. В ВОЗ предупреждают : в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

предупреждают 5 марта главный санврач Виктор Ляшко анонсировал введение ограничений на массовые мероприятия.

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