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Коронавирус. Италия закрывает на карантин 23 провинции

Коронавирус. Италия закрывает на карантин 23 провинции - Фото
Коронавирус в Италии (Фото: Andrea Merola/ЕРА)
08.03.2020, 07:44

Карантин в связи с коронавирусом вводят на Севере Италии. Ограничения будут действовать с 8 марта по 3 апреля

Власти Италии вводят карантин в 23 провинциях на Севере страны из-за распространения коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Об этом сообщает La Repubblica.

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В карантинную зону войдут все 12 провинций области Ломбардия, а также провинции Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбания, Падуя, Тревизо, Алессандрия и Асти. Меры распространяться и на популярные у туристов Венецию и Милан.

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Передвижение в провинциях будет ограничено: въезд и выезд в регионы будет возможен только по уважительным причинам.

В карантинной зоне не будут работать музеи, школы, театры и кинотеатры, горнолыжные курорты. Демонстрации и другие массовые мероприятия запрещены. Работодателям рекомендуют предоставить отпуск работникам.

Торговые центры и магазины будут работать только с 6 до 18 часов с понедельника по пятницу. Бары и рестораны смогут работать, если гарантируют, что посетители могут находиться на расстоянии в метре друг от друга.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил такие меры тем, что вирус распространяется по стране и необходимо "защитить бабушек и дедушек", которые находятся в зоне риска.

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Марк Сировой
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Ломбардия италия милан венеция карантин коронавирус COVID-19
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