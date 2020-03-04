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"Мне кажется, это просто грипп". История женщины, которая одолела коронавирус

"Мне кажется, это просто грипп". История женщины, которая одолела коронавирус - Фото
Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)
04.03.2020, 15:00

Джули из Сингапура выздоровела от пневмонии, спровоцированной коронавирусом COVID-19. В критической стадии ей было тяжело дышать

Жительница Сингапура Джули рассказала BBC News Русская служба, как одолела коронавирус за девять дней. По ее мнению, болезнь похожа на грипп, но люди взволнованы из-за недостатка информации.

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По словам женщины, 3 февраля у нее поднялась температура до 38,2 – 38,5 градусов. Она приняла две таблетки Панадола и проспала почти весь день. Несколько дней она чувствовала себя здоровой: не было ни кашля, ни насморка, ни температуры. Но около 3 часов утра 7 февраля ей стало хуже. "Комната буквально пошла кругом", - описывает свое состояние Джули.

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Женщину изолировали, поставили диагноз COVID-19. В изолляции ей давали еду и лекарства через специальное окошко безопасности. Тяжелее всего Джули давалось отуствие живого общения. Иногда ей хотелось постучать в стену, чтобы поговорить с пациентом из соседней палаты.

"Когда наступила критическая стадия, дышать нормально стало сложно. Было чувство, будто мои легкие переутомились и работали с напряжением. Совсем не так, как в обычные дни", - описала Джули обострение недуга и добавила, что ей было тяжело перемещаться по палате, поскольку начинала задыхаться.

Вскоре болезнь отступила - и женщину выписали. С момента постановки диагноза прошло девять дней.

"Мне кажется, это просто грипп, который попал в центр внимания всего мира. Люди взволнованы, потому что пока они ничего не знаю тили знают очень мало. И думаю, чувство страха личного или коллективного только усиливает невежство и многи предрассудки", - подытожила она.

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Марк Сировой
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