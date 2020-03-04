"Мне кажется, это просто грипп". История женщины, которая одолела коронавирус

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

Жительница Сингапура Джули рассказала BBC News Русская служба, как одолела коронавирус за девять дней. По ее мнению, болезнь похожа на грипп, но люди взволнованы из-за недостатка информации.

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По словам женщины, 3 февраля у нее поднялась температура до 38,2 – 38,5 градусов. Она приняла две таблетки Панадола и проспала почти весь день. Несколько дней она чувствовала себя здоровой: не было ни кашля, ни насморка, ни температуры. Но около 3 часов утра 7 февраля ей стало хуже. "Комната буквально пошла кругом", - описывает свое состояние Джули.

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Женщину изолировали, поставили диагноз COVID-19. В изолляции ей давали еду и лекарства через специальное окошко безопасности. Тяжелее всего Джули давалось отуствие живого общения. Иногда ей хотелось постучать в стену, чтобы поговорить с пациентом из соседней палаты.

"Когда наступила критическая стадия, дышать нормально стало сложно. Было чувство, будто мои легкие переутомились и работали с напряжением. Совсем не так, как в обычные дни", - описала Джули обострение недуга и добавила, что ей было тяжело перемещаться по палате, поскольку начинала задыхаться.

Вскоре болезнь отступила - и женщину выписали. С момента постановки диагноза прошло девять дней.

"Мне кажется, это просто грипп, который попал в центр внимания всего мира. Люди взволнованы, потому что пока они ничего не знаю тили знают очень мало. И думаю, чувство страха личного или коллективного только усиливает невежство и многи предрассудки", - подытожила она.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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