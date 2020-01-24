"Я едва вижу кого-либо на улице. Нам сказали избегать скоплений людей. Я пошел в супермаркет, чтобы купить еду, но ничего не осталось - ни овощей, ни печенья. Некоторые новогодние праздники отменены. Люди купили билеты, чтобы поехать домой на Лунный Новый год, но они не могут сейчас этого сделать. Все застряли здесь и не могут уехать", - рассказал о реалиях китайского карантина медик из Уханя.