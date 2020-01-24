В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.
По состоянию на 10 часов утра 24 января заразились более 800 человек, 25 – погибли. Одна из жертв скончалась вне эпицентра вспышки болезни.
LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.
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Ученые из США взялись за разработку вакцины против нового вируса. Клинические испытания могут начаться этим летом.
Всемирная организация здравоохранения пока не признала вспышку вируса глобальной эпидемией. Однако назвала ее чрезвычайной ситуацией национального уровня.
"Я едва вижу кого-либо на улице. Нам сказали избегать скоплений людей. Я пошел в супермаркет, чтобы купить еду, но ничего не осталось - ни овощей, ни печенья. Некоторые новогодние праздники отменены. Люди купили билеты, чтобы поехать домой на Лунный Новый год, но они не могут сейчас этого сделать. Все застряли здесь и не могут уехать", - рассказал о реалиях китайского карантина медик из Уханя.
В Пекине отменили празднование Лунного Нового года. По всей стране до апреля действует запрет на спортивные соревнования.
На карантин закрыли 13 городов в провинции Хубэй.
Было перекрыто транспортное сообщение. Крупнейший город провинции Ухань нельзя покинуть ни на самолете, ни на поезде, ни автобусе. Это сделано, чтобы люди не ездили в традиционные путешествия на Лунный Новый год и не разносили вирус по стране.
Аэропорты по всему миру принимают превентивные меры. Появляются новые карантинные процедуру, увеличивается количество проверок состояния здоровья пассажиров и экипажей.
В Украине прямые рейсы из Китая будут встречать вместе с санитарно-карантинными подразделениями. Дополнительных средств досмотра не вводят, но пассажиров и экипаж будут опрашивать на предмет плохого самочувствия.
Власти КНР заявили, что есть риск мутирования вируса. Китайские ученые предполагают, что источником вируса могли стать змеи.
Лабораторно подтверждены случаи инфицирования в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В украинском Минздраве оценивают риск занесения вируса в страны Европы и конкретно в Украину как средний.
В начале вспышки власти Китая заявляли, что вирус не передается от человека к человеку. В то же время иммунологи из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона ставили этот тезис под сомнение и заявляли, что число инфицированных могло превысить 1700 человек.
20 января поле того, как вирусом заразились врачи, оказывавшие помощь пострадавшим, власти КНР подтвердили: источником инфицирования может быть человек.