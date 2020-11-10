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В РФ трое медиков, привитые российской вакциной, заболели COVID-19

10.11.2020, 23:27
В РФ трое медиков, привитые российской вакциной, заболели COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA

Российские чиновники убеждают, что у заболевших медиков просто не успел выработаться иммунитет

Трое российских медиков, которые первыми из 42 коллег в Алтайском крае получили вакцину Спутник V, заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление печати и массовых коммуникаций региона.

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Там говорят, что иммунитет у заболевших медиков, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. "Только это могло стать причиной заражения медиков", – уверены в российском ведомстве.

В управлении отметили, что вакцина Спутник V – двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Только после этого, по словам российских чиновников, формируется иммунитет.

В России, по состоянию на 10 ноября, коронавирусом заболели 1 млн 817 тысяч человек. Больше 31 000 заболевших умерли.

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Вадим Ребрина
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Россия вакцина коронавирус  COVID-19

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