Медведчук слетал в Москву к Путину и попросил у него российской "вакцины" от COVID-19

Медведчук говорит, что сам уже один раз вакцинировался, вместе со всей семьей

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук встретился в Москве со своим кумом, президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и попросил "о поставках российской вакцины против коронавируса в Украину". Об этом сообщает ТАСС.

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Путин, согласно сообщению, заявил во время встречи, что в Кремле "всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений". Он выразил надежду, что у партии Медведчука "будет прибавляться сторонников в этом отношении".

Власти РФ будут делать все возможное для восстановления российско-украинских отношений, заявил президент России.

По информации российского агентства, разговор Путина и Медведчука состоялся вживую в двустороннем формате. После этого Медведчук встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как сообщает издание, Медведчук попросил Путина рассмотреть вопрос "о поставках российской вакцины против коронавируса в Украину". Лидер ОПЗЖ сообщил, что он сам, его жена и сын вакцинировались от коронавируса российской вакциной.

У Мишустина Медведчук попросил рассмотреть вопрос об отмене российских санкций против ряда украинских машиностроительных предприятий.

17 июня Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву нардепов из фракции ОПЗЖ.

11 августа сообщалось, что в России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса.

Немецкие специалисты говорят, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины.

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

2 октября сообщалось, что сотрудников российских государственных СМИ одними из первых привили вакциной от COVID-19 вне ее клинических испытаний, которые в сентябре перешли только к фазе II. Российские журналисты говорят, что, по их впечатлениям, большинство коллег отклонили предложение привиться российской вакциной.

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Вадим Ребрина

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