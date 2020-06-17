Поездка нардепов ОПЗЖ к Путину. Офис генпрокурора открыл дело о госизмене

Вячеслав Володин, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович (Фото - пресс-слуба ОПЗЖ)

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву нардепов из фракции ОПЗЖ. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Радио Свобода.

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Производство было открыто по статье о государственной измене на основании постановления Печерского районного суда Киева. Суд удовлетворил жалобу нардепа из партии Голос Соломеи Бобровской и обязал Офис генпрокурора внести сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Поводом для открытия производства послужила поездка в Москву депутатов из фракции ОПЗЖ, в том числе лидеров партии Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, где они встречались с президентом России Владимиром Путиным и депутатами Госдумы РФ.

11 марта в аппарате Рады заявили, что поездка нардепов ОПЗЖ к Путину была частной и никаких полномочий у них не было.

23 мая под офисом Медведчука в Киеве прошла акция протеста, собравшиеся требовали открыть дело против руководства ОПЗЖ за якобы совершенную госизмену.

25 мая суд обязал открыть уголовное дело по факту поездки нардепов ОПЗЖ в Москву.