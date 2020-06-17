Поездка нардепов ОПЗЖ к Путину. Офис генпрокурора открыл дело о госизмене

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву нардепов из фракции ОПЗЖ. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Радио Свобода.
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Производство было открыто по статье о государственной измене на основании постановления Печерского районного суда Киева. Суд удовлетворил жалобу нардепа из партии Голос Соломеи Бобровской и обязал Офис генпрокурора внести сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР.
Поводом для открытия производства послужила поездка в Москву депутатов из фракции ОПЗЖ, в том числе лидеров партии Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, где они встречались с президентом России Владимиром Путиным и депутатами Госдумы РФ.