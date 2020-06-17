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Поездка нардепов ОПЗЖ к Путину. Офис генпрокурора открыл дело о госизмене

Поездка нардепов ОПЗЖ к Путину. Офис генпрокурора открыл дело о госизмене - Фото
Вячеслав Володин, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович (Фото - пресс-слуба ОПЗЖ)
17.06.2020, 17:01

Уголовное производство о поездке Виктора Медведчука и других нардепов ОПЗЖ в Москву открыто по постановлению суда

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву нардепов из фракции ОПЗЖ. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Радио Свобода.

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Производство было открыто по статье о государственной измене на основании постановления Печерского районного суда Киева. Суд удовлетворил жалобу нардепа из партии Голос Соломеи Бобровской и обязал Офис генпрокурора внести сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Поводом для открытия производства послужила поездка в Москву депутатов из фракции ОПЗЖ, в том числе лидеров партии Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, где они встречались с президентом России Владимиром Путиным и депутатами Госдумы РФ.

  • 11 марта в аппарате Рады заявили, что поездка нардепов ОПЗЖ к Путину была частной и никаких полномочий у них не было.
  • 23 мая под офисом Медведчука в Киеве прошла акция протеста, собравшиеся требовали открыть дело против руководства ОПЗЖ за якобы совершенную госизмену.
  • 25 мая суд обязал открыть уголовное дело по факту поездки нардепов ОПЗЖ в Москву.
Денис Юдин
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