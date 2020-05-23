Возле офиса Медведчука в Киеве прошел протест, есть задержанные - видео

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Около офиса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука сегодня проходила акция протеста

23 мая возле офиса одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве прошла акция протеста. Участники митинга жгли пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса. 

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Нацкорпус требует от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения ОПЗЖ госизмены и требует от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", - заявил в комментарии hromadske пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин.

Пресс-служба Нацкорпуса заявляет, что "во время акции задержали их нескольких активистов".

  • 21 мая сообщалось, что Медведчук выиграл суд против экс-нардепа Андрея Билецкого, который назвал отца первого "полицаем в оккупированном селе".
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Теги: протест, виктор медведчук, нацкорпус, ОПЗЖ
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