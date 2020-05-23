Возле офиса Медведчука в Киеве прошел протест, есть задержанные - видео

23 мая возле офиса одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве прошла акция протеста. Участники митинга жгли пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нацкорпус требует от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения ОПЗЖ госизмены и требует от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", - заявил в комментарии hromadske пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин.

Пресс-служба Нацкорпуса заявляет, что "во время акции задержали их нескольких активистов".