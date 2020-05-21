Билецкий назвал отца Медведчука "полицаем в селе" и проиграл в суде

Нардеп Оппозиционной платформы/За життя Виктор Медведчук выиграл суд против экс-нардепа Андрея Билецкого, который назвал отца первого "полицаем в оккупированном селе". Об этом свидетельствует решение Печерского райсуда от 8 мая.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Медведчук обратился в суд в августе 2019 года. Он просил признать недостоверным утверждение, сделанное Билецким в блогах на УП: "Отец нынешнего главного проводника российских интересов в Украине Виктора Медведчука был полицаем в оккупированном селе. Как свидетельствуют рассекреченные документы, он не был ни ОУНовцем, ни партизаном".
Нардеп ОПЗЖ заявил, что эта информация - фейк, "унижает его честь и достоинство, а также порочит деловую репутацию".
В материалах дела говорится, что в апреле 1944 года отца Медведчука обвинили в контрреволюционной националистической деятельности и осудили на восемь лет тюрьмы и четыре года ссылки. В июле 1995 года дело отца Медведчука пересмотрели и пришли к выводу, что он был осужден безосновательно и подлежит реабилитации.
"В приговоре отсутствуют факты, которые бы подтверждали, что он был "полицаем", - говорится в материалах дела.
Суд пришел к выводу, что утверждение Билецкого об отце Медведчука является недостоверным и таким, что нарушает права депутата ОПЗЖ, а также обязал УП опровергнуть эту информацию.