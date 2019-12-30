Зеленский говорит, что не может лишить Медведчука звания

Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский не может лишить депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука звания Заслуженный юрист Украины, так как не имеет для этого законных оснований. Так отреагировали в ОП на петицию с соответствующим требованием, которая набрала 25000 голосов.

В ОП пояснили, что закон предусматривает два основания для лишения государственной награды: если награжденный осужден за тяжкое преступление; если награжденный осуществляет террористическую деятельность (в этом случае он лишается звания в качестве персональной санкции, которую вводит против него СНБО по представлению Рады, президента, Кабмина, Нацбанка и СБУ).

"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия Главой государства законного решения, в Офис президента не поступали", - сказано в сообщении.

Автор петиции считает, что Медведчук не заслуживает права носить звание Заслуженного юриста Украины, поскольку не защищал должным образом поэта и правозащитника Василия Стуса и других диссидентов в то время, когда работал адвокатом в СССР.