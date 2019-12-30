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Зеленский говорит, что не может лишить Медведчука звания

Зеленский говорит, что не может лишить Медведчука звания - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
30.12.2019, 17:06

У президента отреагировали на требование набравшей 25000 голосов петиции по Медведчуку

Президент Владимир Зеленский не может лишить депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука звания Заслуженный юрист Украины, так как не имеет для этого законных оснований. Так отреагировали в ОП на петицию с соответствующим требованием, которая набрала 25000 голосов.

В ОП пояснили, что закон предусматривает два основания для лишения государственной награды: если награжденный осужден за тяжкое преступление; если награжденный осуществляет террористическую деятельность (в этом случае он лишается звания в качестве персональной санкции, которую вводит против него СНБО по представлению Рады, президента, Кабмина, Нацбанка и СБУ).

"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия Главой государства законного решения, в Офис президента не поступали", - сказано в сообщении.

Автор петиции считает, что Медведчук не заслуживает права носить звание Заслуженного юриста Украины, поскольку не защищал должным образом поэта и правозащитника Василия Стуса и других диссидентов в то время, когда работал адвокатом в СССР.

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Владимир Зеленский виктор медведчук петиция юрист
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