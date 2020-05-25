Суд постановил открыть дело о госизмене депутатов ОПЗЖ

Открыть дело о возможной государственной измене со стороны депутатов партии ОПЗЖ обязал Офис генпрокурора Печерский районный суд Киева. Об этом в Facebook сообщила нардеп из фракции Голос Саломея Бобровская.
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Речь идет о поездке нардепов из фракции ОПЗЖ в Москву, где они встречались с президентом России Владимиром Путиным и депутатами Госдумы РФ. В поездке участвовали лидеры партии Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие.
По словам Бобровской, в судебном решении отмечено, что предоставленные суду сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".
"В 24 часа ждем от ОГП номер производства. Ну и, конечно, эффективного расследования", - написала Бобровская.