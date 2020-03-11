Нардепы ОПЗЖ не представляли Раду на встречах с руководством России - аппарат ВР

Вячеслав Володин, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Представители фракции ОПЗЖ посещали Россию с частным визитом и озвучивали исключительно личную позицию во время встреч с депутатами Государственной думы и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

В аппарате Рады подчеркнули, что депутаты Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие не были уполномочены вести переговоры с депутатами Государственной думы и Путиным от имени Верховной Рады. Обсуждение ими каких-либо вопросов во время поездки не согласовывалось, также они не оформляли ее как командировку в аппарате Рады.

Информация о визите нардепов от ОПЗЖ в Россию появилась вчера на сайте партии.

5 сентября 2019 года Медведчук выступал на экономическом форуме во Владивостоке, где выступал за снятие с России санкций Евросоюза.

20 декабря 2019 года Медведчук встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, они договорились о "начале диалога" между парламентами стран нормандской четверки.