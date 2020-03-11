Нардепы ОПЗЖ не представляли Раду на встречах с руководством России - аппарат ВР

Представители фракции ОПЗЖ посещали Россию с частным визитом и озвучивали исключительно личную позицию во время встреч с депутатами Государственной думы и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.
В аппарате Рады подчеркнули, что депутаты Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие не были уполномочены вести переговоры с депутатами Государственной думы и Путиным от имени Верховной Рады. Обсуждение ими каких-либо вопросов во время поездки не согласовывалось, также они не оформляли ее как командировку в аппарате Рады.
Информация о визите нардепов от ОПЗЖ в Россию появилась вчера на сайте партии.