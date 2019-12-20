Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов

Начать диалог между парламентами стран нормандской четверки - Украины, Франции, Германии и России, - предложил президенту РФ Владимиру Путину его кум и нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщают российские СМИ.
Медведчук и Путин встретились сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге. Путин "поддержал предложение" Медведчука и обещал попросить руководство Госдумы "тоже поработать" над вопросом.
В свою очередь, Медведчук заявил, что якобы уже достигнута предварительная договоренность с некими парламентариями из Германии и Франции.
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