Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов

Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Начать диалог между парламентами стран нормандской четверки - Украины, Франции, Германии и России, - предложил президенту РФ Владимиру Путину его кум и нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщают российские СМИ.

Медведчук и Путин встретились сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге. Путин "поддержал предложение" Медведчука и обещал попросить руководство Госдумы "тоже поработать" над вопросом.

В свою очередь, Медведчук заявил, что якобы уже достигнута предварительная договоренность с некими парламентариями из Германии и Франции.

10 июня 2019 года сообщалось , что в СБУ расследуют дело о посягательстве на территориальную целостность Украины, в ходе которого исследуются обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву в марте 2019 года.

сообщалось 5 сентября Медведчук ездил на экономический форум во Владивосток, где выступал за снятие санкций Евросоюза с России.

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