Медведчук в гостях у Путина: Позиция ОПЗЖ - снять санкции с РФ

Виктор Медведчук на съезде ОПЗЖ (скриншот)

Кум президента РФ Виктор Медведчук поехал на экономический форум во Владивосток, где выступил за снятие санкций Евросоюза против страны-оккупанта. Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

"Позиция нашей партии <...> - отказаться от европейских санкций в отношении России и рассчитывать на то, что Россия отменит контрсанкции. Вот в этом задача", - сказал глава политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя.

Кроме того, сегодня Медведчук собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Еще в начале августа 2019 года суд обещал проверить выступления Медведчука в России на сепаратизм. Пока никакого вердикта нет.

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